A história poderá ser escrita mais uma vez. No sábado (6), teremos a chance de confirmar o sétimo título consecutivo do Campeonato Gaúcho, feito que só ocorreu uma vez durante os nossos 120 anos de vida. Essa foi uma semana pra resgatar grandes histórias daquela sequência de 1962 a 1968. Buscamos personagens que viveram aquele período, relembramos ídolos, coincidências, etc...