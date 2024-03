Mais de 36 mil torcedores viram o Grêmio encarar com seriedade o primeiro tempo contra o Caxias e fazer o que se espera dele: 3 a 0 ao natural, com propriedade, entrega, vontade e raça. Com a expulsão de Mayk, o time teve alguns problemas na segunda etapa, mas contou com a grande vantagem no agregado.