Um episódio lamentável fora de campo marcou o Gre-Nal do último domingo (25). A colega Gisele Kümpel deveria estar cobrindo a coletiva do técnico Renato Portaluppi depois do jogo, mas, infelizmente, precisou comparecer à Polícia Civil registrando um boletim de ocorrência contra o mascote do Inter. Ela relatou que o Saci a abraçou e beijou sem o seu consentimento após o gol da vitória colorada ao final do jogo.