O Inter apresenta problemas recorrentes

Wanderson tem tido fracas atuações e comprometido. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Inter teve muitas dificuldades para ganhar do time que tem a pior campanha no Gauchão. E o jogo foi no Beira-Rio, na frente da sua torcida. Três jogadores mantidos pelo treinador tiveram, outra vez, atuações comprometedoras. Falo de Aguirre, Thiago Maia e Wanderson.

Dois destes três saíram no intervalo e a atuação não melhorou. A dificuldade que o Inter enfrentou foi muito semelhante ao jogo passado contra o São José. Está faltando velocidade de execução, o que facilita a marcação do adversário. Os colorados até deixaram o Avenida criar situações ofensivas.

Roger não está conseguindo a mesma produção do time no ano passado. Agora há uma semana que terminará no Gre-Nal de sábado (8). Antes, na quarta-feira (5), joga contra o Brasil de Pelotas. Todos sabem que o Inter precisa melhorar. Os 15 mil torcedores que foram ao Beira-Rio neste domingo (2) devem ter saído do estádio com alto grau de preocupação. Eles sabem que o seu time pode muito mais.