É possível ao Inter avançar na Libertadores e na Copa do Brasil?

Inter pegou o chamado "grupo da morte" na Libertadores e ficou com a primeira colocação. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter não está tendo sorte na elaboração dos sorteios nas competições que participa. Tanto na Libertadores como na Copa do Brasil.

Para a competição internacional, caiu contra o Inter o pior possível. O Flamengo é o melhor time que existe neste continente. Talvez o Palmeiras possa igualar. Ninguém mais. Pois o Inter terá de enfrentar esta máquina poderosa.

Tem chances de eliminar o poderoso adversário? Sim! Precisa sair vivo do Maracanã e fazer o Beira-Rio incendiar com a torcida colorada. Difícil, muito difícil, mas nunca impossível.

Depois veio o sorteio da Copa do Brasil. Muitos times grandes e muitos pequenos. Na fase anterior foi a barbada de enfrentar o Maracanã. Passou facilmente. Só que desta vez caiu o Fluminense. Não é o maior time da América, mas não deixa de ser um adversário difícil. Ainda no domingo a noite esteve no Beira Rio e ganhou do Inter por 2 a 0.

Sorteios complicados. Aliás, já tinha caído no grupo da morte na fase anterior e chegou em primeiro. Portanto, os colorados podem botar fé. Não me surpreenderia com passagem colorada nas duas competições.