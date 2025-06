Inter foi lento, burocrático e irreconhecível contra o Fluminense

Inter perdeu em casa. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter jogou quase nada contra o Fluminense. Outra vez, o time foi lento, burocrático e irreconhecível. Tomou 2 a 0 do Fluminense. Com mais este insucesso, o time de Roger encostou na perigosa zona do rebaixamento. Apenas um ponto na frente.

São cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Parece que este time foi montado para jogar copas. Vai bem na Libertadores e na Cooa do Brasil, mas está fracassando no Brasileirão. Jogou 11 partidas e só ganhou duas na competição. Isso que o treinador falou depois do jogo contra o Bahia que precisava melhorar nesta competição.

Neste domingo (1º), não conseguiu. Foi muito mal e acumulou mais uma derrota. O último jogo antes da parada será contra o Atlético Mineiro, lá em BH. Terá que jogar muitíssimo mais ou terá mais frustração. Uma derrota de um time que foi frio na noite gelada de Porto Alegre.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.