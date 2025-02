A disputa pela titularidade no gol do Grêmio

Gabriel Grando tem feito boas atuações neste início de temporada, mas Tiago Volpi chega com status de titular.

Gabriel Grando tem sido o titular do Grêmio neste início de temporada. Mesmo sem ter sido muito exigido pelos adversários até então, ele tem atuado muito bem .

Mas Tiago Volpi chegou. Pelo que noto, o reforço será inicialmente reserva e disputará a posição com Grando. Com o tempo, saberemos quem será titular no time gremista.