Goleiro Tiago Volpi é apresentado pelo Grêmio; acompanhe ao vivo

O Grêmio apresenta, nesta terça-feira (28), Tiago Volpi, nova contratação do clube para a temporada de 2025. Ex-Toluca, o goleiro vem para substituir Marchesín, vendido pelo Tricolor para o Boca Juniors no começo deste ano. O atleta de 34 anos assina contrato até o final de 2026.

No clube mexicano desde maio de 2022, quando foi vendido pelo São Paulo , Volpi fez 108 jogos pelo Toluca. Na atual temporada, foram 25 partidas, todas como titular, com 29 gols sofridos.

O goleiro surgiu no futebol profissional no Rio Grande do Sul. Estreou entre os titulares no Gauchão de 2010 pelo São José, time pelo qual disputou o Estadual também em 2011 e 2012.