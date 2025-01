Tiago Volpi é apresentado pelo Grêmio: "Conheço a história do clube"

Volpi (C) estava no futebol mexicano. Agencia RBS / Agencia RBS

Contratado para ocupar o gol do Grêmio, Tiago Volpi foi apresentado pelo Tricolor nesta terça-feira (28), no CT Luiz Carvalho. Ex-Toluca, o goleiro de 34 anos chega para substituir Marchesín, vendido ao Boca Juniors logo no começo desta temporada.

No Toluca desde maio de 2022, quando foi vendido pelo São Paulo, Volpi fez 108 jogos. Na atual temporada, foram 25 partidas, todas como titular, com 29 gols sofridos. Ele já vinha treinando e fisicamente tem condições de estrear com a camisa gremista.

— Meu pensamento é ganhar o dia a dia. Acho que em um clube com a grandeza do Grêmio, não basta fazer o simples para se firmar. Sei bem onde estou vindo, sei o clube que estou pisando. Conheço a história do clube. Quero deixar o meu melhor e ganhar a confiança do torcedor.

