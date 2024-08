Renato pode poupar titulares para o jogo contra o Bahia, neste sábado (17), às 16h, no Alfredo Jaconi. Assim tem sido seu procedimento, e os reservas vêm dando bons resultados. O jogo será contra um adversário qualificado, que faz boa campanha no Brasileirão, acabou de eliminar o Botafogo na Copa do Brasil e tem craques como Everton Ribeiro.