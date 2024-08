A vantagem construída no Couto Pereira e a histórica forma de jogar mata-mata, num processo cultural importante, me levam a pensar que o Grêmio conseguirá a classificação para as quartas de final da Libertadores. Se é verdade que Mano Menezes conseguiu dar mais competitividade ao Fluminense, também é verídico que, mesmo assim, sua equipe ainda carece de qualidade.