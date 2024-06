Villasanti não tem substituto à altura no time do Grêmio. Nenhum jogador consegue repetir e igualar seu futebol. Outro que não tem substituto é Diego Costa. Ele é o típico centroavante raiz, sanguíneo e com capacidade para fazer assistências e marcar gols. Os desfalques mostram a necessidade do clube ir ao mercado contratar reposições.