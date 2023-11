O compromisso profissional me levará à Arena do Grêmio nesta noite de quinta (30) para narrar o jogo entre Grêmio e Goiás. O Tricolor precisa ganhar este jogo e contra o Vasco, no domingo (3). Aliás, poderão ser dois times rebaixados em caso de vitórias gremistas. Só que isto não me importa muito.