Grêmio e Inter precisam se reforçar para 2025

O Tricolor deverá fazer uma grande reformulação. A montagem defensiva deste ano foi desastrosa. Aliás, já era no ano passado, quando Suárez salvou o clube.

No ataque tem bons jogadores. E necessita de um volante a mais.

No Inter faltam zagueiros e volantes , já que Fernando carece de condição física. Se jogadores forem vendidos, precisará trazer ainda mais reforços.

E tem que começar a trabalhar logo. Estamos atrás dos principais clubes do Brasil.

