A perigosa equação que ronda o Inter

Dificilmente o Inter encontrará no mercado uma reposição para Vitão, caso ele realmente seja vendido.

Os três últimos jogos do Inter e as três derrotas consecutivas deixam claro uma questão importante: vender jogadores porque precisa de dinheiro é uma equação perigosa .

