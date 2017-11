Jorge Almirón é o treinador do Lanús desde 2015. Isso pode ser uma explicação para a notável campanha que leva um time de um bairro de Buenos Aires à final da Copa Libertadores.

Não conta com nenhum jogador contratado por milhões, tem folha de pagamento modesta, estádio antigo e com boa parte das arquibancadas interditadas.

Ouvi dizer que até se fala em sair do estádio La Fortaleza e levar o jogo final para um estádio em melhores condições. Seja como for, é importante respeitar o time que acaba de eliminar, em noite heroica, um gigante do futebol sul americano.