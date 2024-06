Projeto que oferece dinheiro aos adotantes pode ser perigoso para os animais

Há muita gente precisando de dinheiro no Estado. Quando o governo anuncia que pretende pagar R$ 450 a quem adotar um animal, como garantir que essa quantia será usada, de fato, na criação responsável do bichinho? É possível incentivar com dinheiro um ato que precisa, necessariamente, ser movido por afeto? Assista, acima, ao meu comentário na Rádio Gaúcha sobre o assunto.