Para incentivar a adoção de animais que foram acolhidos em abrigos após a enchente, o governo do RS desenvolveu um projeto que prevê um auxílio de até R$ 450 para quem adotar pet desabrigado. Assinada pela Gabinete de Projetos Especiais do Vice-governador e pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a proposta será encaminhada à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nesta semana.