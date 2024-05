Depois da entrevista coletiva desta quinta-feira (23), ficou claro que a administração municipal perdeu o controle da situação. O prefeito Sebastião Melo e o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss, embora estejam trabalhando com inegável dedicação nos últimos 20 dias, não conseguiram apontar qualquer perspectiva, solução ou resposta prática para os alagamentos que voltaram a inundar Porto Alegre – inclusive em regiões que nunca haviam sofrido com isso. Veja, acima, o meu comentário na Rádio Gaúcha.