Mafalda odiava sopa. Gênio da caricatura social, o argentino Quino incluiu na personalidade da garotinha contestadora a rejeição ao alimento líquido. No início da semana, quando vi a reportagem das ativistas ambientais que lançaram sopa de abóbora na Mona Lisa, no Museu do Louvre, fiquei imaginando qual teria sido a reação de Mafalda diante do fato.