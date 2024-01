O papa Francisco e o rei Charles III não devem ter começado o ano muito felizes com as profecias de Nostradamus. De acordo com os intérpretes do vidente francês, um pontífice “muito velho” morrerá em 2024 e será substituído por “um romano de boa idade”. Sobre o trono britânico, o texto profético insinua que “o rei das ilhas será expulso à força” e substituído por “aquele que não tem marcas de rei”.