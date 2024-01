As autoridades japonesas confirmaram nesta segunda-feira (1º) a morte de quatro pessoas devido ao terremoto que abalou o Japão. A informação é da agência Kyodo, que reproduziu informações da prefeitura de Ishikawa, no centro do país. O tremor provocou danos e tsunamis de mais de um metro de altura em algumas regiões, levando a população a fugir para terrenos mais altos.