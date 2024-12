A palavra do ano de 2024

Assim como o panetone, as lentilhas e os três pulinhos nas ondas do mar, a escolha da palavra do ano também já pode ser incorporada entre as tradições de dezembro – este mês bipolar que conjuga votos de paz e amor com correria, depressão e mau humor. Vários povos deste planeta fervente costumam eleger o termo nacional que melhor representa o espírito de determinada época. Claro, nunca há unanimidade, até mesmo porque são diversas as fontes de pesquisa. E o desafio é imenso: achar uma palavra ou expressão que resuma o sentimento predominante de uma nação inteira, ainda mais em tempos de polarização (termo que vem disputando as primeiras colocações há vários anos).