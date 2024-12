Popularidade do termo "polarização" foi puxada pelos embates nas eleições americanas do candidato republicano Donald Trump e da democrata Kamala Harris.

O editor geral do dicionário, Peter Sokolowski, disse em entrevista para a Associated Press que o termo polarização "significa que estamos tendendo para os extremos em vez de para o centro". Ainda segundo ele, é notável que a palavra tenha se originado no início dos anos 1800. Ele a chamou de uma "palavra bem jovem", no esquema da língua inglesa.