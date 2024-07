Para a torcida do país pentacampeão do mundo, é duro ter de comemorar um empate com a Colômbia e entrar como desafiante em um jogo eliminatório diante do Uruguai. Parece o fim dos tempos. Dá a impressão de que é uma nova realidade, da qual não se conseguirá mais sair porque o eixo do futebol no mundo mudou.