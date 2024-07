As opções de Dorival para substituir Vinicius Junior no Brasil contra o Uruguai

Sem Vinicius Junior, suspenso pelo segundo cartão amarelo após infração no duelo com a Colômbia, o técnico Dorival Jr começa a preparar a Seleção Brasileira em treino marcado para quinta-feira (4), em Las Vegas. A partida contra o Uruguai, pelas quartas de final da Copa América, ocorrerá na mesma cidade, no sábado (5) Para o lugar do atleta do Real Madrid, o treinador e sua comissão técnica tem as seguintes alternativas para tentar superar os uruguaios: