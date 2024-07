Conmebol reconhece erro em pênalti não marcado no jogo do Brasil contra a Colômbia

A Conmebol reconheceu, nesta quarta-feira (3), o erro da arbitragem ao não marcar pênalti a favor da Seleção Brasileira no empate com a Colômbia, por 1 a 1, na noite de terça-feira (2), pela fase de grupos da Copa América. Áudios do VAR, divulgados pela entidade nesta tarde, mostram a falha do árbitro venezuelano Jesús Valenzuela ao ignorar a falta em Vinícius Júnior dentro da área, no primeiro tempo do jogo disputado em Santa Clara, nos Estados Unidos.