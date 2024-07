Como os colombianos repercutiram o gol perdido por Borré contra o Brasil

Rafael Borré desperdiçou uma chance que poderia dar a vitória à Colômbia contra o Brasil na noite desta terça-feira (2), pela Copa América. Aos 38 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 1 a 1, o atacante colorado, livre na entrada da pequena área, recebeu a bola após um cruzamento rasteiro de Luis Díaz e chutou por cima do gol. Apesar de não comprometer diretamente a classificação colombiana com a chance desperdiçada, Borré foi alvo de críticas e memes pelos colombianos, especialmente nas redes sociais.