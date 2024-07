Saída de campo Notícia

O que disseram os jogadores brasileiros após o empate com a Colômbia na Copa América

Com vitória diante do Paraguai e dois empates na fase de grupos, o Brasil se classificou na segunda posição e vai enfrentar o Uruguai nas quartas de final do torneio. Veja a avaliação de Marquinhos, Raphinha e Endrick sobre o desempenho da Seleção

03/07/2024 - 00h47min