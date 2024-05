Seja por ter uma presidente mulher, por contar com um treinador peculiar ou por revelar em série jogadores acima da média, o Palmeiras é o que há de mais diferente de todo resto do futebol brasileiro neste início de maio de 2024. Esta condição, combinemos, o clube paulista vive há bastante tempo e a cada oscilação para baixo somos induzidos, as outras torcidas e nós outros, jornalistas esportivos, a projetar o fim da longa hegemonia palmeirense.