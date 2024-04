Após o empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, os jogadores do Inter se reapresentaram no CT Parque Gigante, nesta segunda-feira (29). Alan Patrick e Enner Valencia participaram do treinamento, mas ainda não devem ser utilizados no próximo jogo, contra o Juventude, pela Copa do Brasil. Conforme informou o clube, a dupla está no processo de transição, ou seja, ainda não estão totalmente liberados para o partida desta quarta-feira (1º).