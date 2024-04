O Inter definiu um novo planejamento para o retorno do atacante Enner Valencia, afastado por conta de uma lesão no pé direito. Após atuar no sacrifício contra o Juventude, nas semifinais do Gauchão, o equatoriano teve um agravamento nas dores e, agora, só voltará quando estiver 100% fisicamente, o que deve ocorrer entre o fim de abrirl e o início de maio.