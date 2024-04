O técnico Eduardo Coudet terá o desafio de recuperar o bom futebol do meia Maurício. De destaque nas últimas temporadas, o camisa 27 vive uma fase sem protagonismo vestindo a camisa colorada. Mesmo em baixa, no entanto, o treinador argentino deverá mantê-lo no time que vai enfrentar o Juventude. Outras possibilidades seriam a entrada de Gustavo Prado ou a improvisação de Bruno Henrique.