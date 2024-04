A atuação da arbitragem mais uma vez foi alvo de críticas após o empate do Inter com o Atlético-GO, em 1 a 1, no domingo (28). O presidente Alessandro Barcellos se manifestou e citou um lance do zagueiro Mercado, que caiu dentro da área após disputa com um jogador da equipe goiana, durante o segundo tempo. A árbitra Edina Alves Batista nada marcou.