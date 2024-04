O Palmeiras surpreendeu e acertou a contratação do meia atacante Felipe Anderson, nesta segunda (15). De saída da Lazio, o jogador vem de 11 temporadas consecutivas no futebol europeu, com passagens também pelo West Ham e Porto. O atleta assinou o vínculo para chegar somente em julho deste ano, quando abre a a janela internacional de transferências.