Show e resultado: um e outro não são excludentes, embora alguns discursos no futebol os coloquem como oponentes. Times campeões podem podem ser formados com viés lá ou cá. Os inesquecíveis somarão show e resultado e terão suas escalações declamadas anos afora inclusive por outras torcidas. Sob pressão, a condição humana do treinador o fará argumentar que obteve o resultado mesmo sem show, e que o importante é ganhar.