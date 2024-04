Diante do Athletico-PR, em Curitiba, no domingo (21), o Inter deverá ser escalado com uma equipe diferente em virtude do gramado sintético. Entretanto, o técnico Eduardo Coudet ainda não deverá contar com os retornos de cinco jogadores que estão entregues ao Departamento Médico, em fase final de recuperação. São eles: Fernando, Aránguiz, Alan Patrick, Valencia e Hyoran. GZH relembra as lesões de cada um deles e qual a previsão de retorno de cada um deles.