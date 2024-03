A questão não é nova e desconfio até que já escrevi a respeito em passagens anteriores de Renato Portaluppi pelo Grêmio. Todas elas, aliás, bem-sucedidas em escalas diferentes, o que se torna muito maior do que reparos recorrentes que se façam ao modo de operação do treinador quando está no clube que o transformou em estátua. Significa que talvez aconteça outras vezes com esta direção ou outras futuras que venham a recontratar o ídolo multicampeão. Porém, se o episódio se repete e vira turbulência com viés de crise, como agora, preciso voltar a ele.