O presidente Lula se envolverá pessoalmente, nesta semana, na tarefa de juntar os cacos e tentar reconstruir a relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e outras lideranças partidárias que são determinantes para o avanço do governo. É verdade que a relação com o Legislativo nunca foi uma maravilha neste terceiro mandato. Mas o clima piorou muito nos últimos dias, a ponto de colocar em risco projetos importantes na área econômica, como a reforma tributária e medidas que ampliam a arrecadação.