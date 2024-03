Além de propor a redução nos juros das dívidas dos Estados em troca de mais investimentos em ensino técnico, o Ministério da Fazenda abriu a possibilidade do uso de ativos públicos dos governos mais endividados, como o Rio Grande do Sul. Na prática, a discussão envolve mais uma vez o Banrisul. O governador Eduardo Leite esclarece que a federalização do banco é uma novidade colocada à mesa, e até o momento o Piratini não trabalha com a possibilidade de utilizar a instituição em troca de redução na dívida.