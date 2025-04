Após despencar, dólar sobe quase 1% por incerteza

A informação da Casa Branca de que as tarifas para China vão somar 145%, e não 125%, como prev iam os cálculos iniciais , traz não só uma dose de incerteza, como também uma injeção de temor à guerra comercial.

É bom lembrar que, apesar de Donald Trump ter pausado por 90 dias as tarifas acima de 10%, exceto para China, as taxas mantidas são cerca de três vezes maiores do que a média americana. Ou seja, o impacto para o comércio internacional ainda é pesado.