Dólar despenca 2,54% após Trump recuar e adiar tarifas punitivas por 90 dias

O alívio veio com trégua na guerra comercial.

O alívio com a trégua na guerra comercial fez o dólar fechar em queda de 2,54%, para R$ 5,845, descendo dois níveis em pouco mais de 30 minutos. As bolsas americanas decolaram: o índice mais tradicional (Dow Jones Industrial Average ou DJIA) fechou com salto de 7,87%, o mais abrangente (S&P 500), de 9,52% e a Nasdaq, de tecnologia, de inusuais 12,16% – raramente movimentações de bolsa têm dois dígitos. A bolsa brasileira subiu 3,12%.