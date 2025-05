A enchente no RS pela ótica dos seguros: 94% dos danos sem cobertura e limitação de indenizações

Não há segmento que tenha passado incólume pelo dilúvio de maio de 2024. Mas alguns foram mais impactados, até por ser parte inevitável do processo de reação e recuperação. Do ponto de vistas do mercado de seguros, a catástrofe ambiental "gerou impactos sociais e econômicos sem precedentes, com danos severos a pessoas, negócios – nas cidades e no campo – e à infraestrutura".