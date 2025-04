União Europeia anuncia pausa na retaliação aos Estados Unidos e suspende taxas por 90 dias

Um dia após aprovar pacote de retaliações tarifárias sobre os Estados Unidos em resposta às taxas anunciadas por Donald Trump, a União Europeia suspendeu a decisão por 90 dias nesta quinta-feira (10). A medida é reflexo ao embargo das tarifas por parte do governo norte-americano sobre o bloco e diversos outros países, anunciado na quarta (9).

"Queremos dar uma chance para as negociações. Se as negociações não forem satisfatórias, nossas contramedidas entrarão em vigor", anunciou Ursula von der Leye, presidente da Comissão Europeia, em nota.

O anúncio de Von der Leyen refere-se as contramedidas aprovadas na quarta-feira por países-membros da UE, como resposta às tarifas de aço e alumínio anunciadas pelo presidente americano Donald Trump.

— O trabalho preparatório para contramedidas adicionais continua. Como disse antes, todas as opções continuam na mesa — ressaltou Von der Leyen.

Antes do recuo, a União Europeia havia anunciado taxas de 25% sobre de produtos norte-americanos como milho, trigo, cevada, arroz, frutas, roupas e motocicletas. Em 2024, a importação destes itens pelo bloco rendeu US$ 21 bilhões aos Estados Unidos.

A medida havia sido adotada como resposta às taxas de 25% dos Estados Unidos ao aço, alumínio e carros produzidos em países do bloco. No sábado (5), entrou em vigor uma sobretaxa de 20% para países da União Europeia.

Bolsas disparam após recuo de Trump

As bolsas asiáticas registraram forte alta nesta quinta-feira (10) e as europeias iniciaram o dia com a mesma tendência, em mercados aliviados pela pausa nas tarifas americanas, apesar das incertezas que ainda pesam sobre a China.