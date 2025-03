A operação de R$ 24 milhões que uniu duas empresas gaúchas

Depois de fazer 42 operações e alavancar R$ 2,5 bilhões no mercado de capitais, a corretora de investimentos gaúcha Warren fez, pela primeira vez, captação para uma empresa de capital aberto , no valor de R$ 24 milhões.

A operação de crédito em Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) para Melnick , companhia que também tem origem no Estado, teve como objetivo " encurtar o ciclo " de recebíveis de loteamentos no litoral gaúcho da Melnick Arcádia, subsidiária da incorporadora, afirma o líder de mercado de capitais da Warren, Gustavo Kosnitzer.

— É o sonho dourado. Integramos uma fintech (empresa de finanças e tecnologia) com uma empresa do setor tradicional, de incorporação e construção. E o investidor ainda conseguia acessar a operação via celular — complementa Kosnitzer.