Confira a programação da 34ª Festa da Colônia, em Gramado, neste fim de semana

Evento localizado no Complexo Expogramado. Ulisses Castro / Agencia RBS

A programação do segundo fim de semana da 34ª Festa da Colônia, em Gramado, contará com diversas atrações culturais e musicais, no Complexo Expogramado. As atrações musicais iniciam nesta sexta-feira (9), às 19h, com show da banda Porto do Som. Já no sábado (10), às 19h, é com a Banda Modello. Além das apresentações musicais e da gastronomia típica, o evento conta com atrações em outros pontos da cidade.

Nesta sexta (9), às 18h, ocorre a segunda edição do Filó Comunitário, que é promovido em parceria com o Circolo Trentino Di Gramado, na Rua Coberta. Já no sábado (10), a programação inicia mais cedo com a Feira do Peixe Vivo, a partir das 7h, ao lado dos fornos do Expogramado. Os produtores gramadenses irão comercializar tilápias e diferentes espécies de carpa.

Outro grande destaque é o Desfile de Carretas, que vai reunir 35 carretas puxadas por bois na Avenida Borges de Medeiros. Com concentração a partir das 14h, o desfile passa pela frente do Palácio dos Festivais, às 15h. A atração também ocorre no próximo sábado (17). A 34ª Festa da Colônia segue até o dia 18 de maio, com entrada gratuita, das 10h às 22h, no Expogramado.

Leia Mais Brizoleta da década de 1950 sedia Escolinha Rural na Festa da Colônia, em Gramado

Confira a programação deste final de semana:

Sexta-feira (9)

13h: Super Banda Saxônia, no Palco Principal

Super Banda Saxônia, no Palco Principal 14h às 16h: Atividades da Escolinha Rural, na Brizoleta Expogramado

Atividades da Escolinha Rural, na Brizoleta Expogramado 16h: Ataliba e Grupo, no Palco Principal

Ataliba e Grupo, no Palco Principal 18h: Filó, na Rua Coberta

Filó, na Rua Coberta 19h: Porto do Som, no Palco Principal

Sábado (10)

7h: Feira do Peixe Vivo, no Expogramado

Feira do Peixe Vivo, no Expogramado 9h: Jogos Rurais, no Expogramado

Jogos Rurais, no Expogramado 12h: Cantores Açorianos de Santo Antônio da Patrulha, no Palco Origens

Cantores Açorianos de Santo Antônio da Patrulha, no Palco Origens 13h: Banda Típica Tannenwald, no Palco Principal

Banda Típica Tannenwald, no Palco Principal 13h às 14h: Palestra: Abelhas sem Ferrão, no Expogramado

Palestra: Abelhas sem Ferrão, no Expogramado 15h: Desfile de Carretas - Tannnewald, Banda Sol de Verão, Banda Saxônia, Banda Bom de Baile, Coral Pompéia, Cantores Açorianos, na Avenida Borges de Medeiros

Desfile de Carretas - Tannnewald, Banda Sol de Verão, Banda Saxônia, Banda Bom de Baile, Coral Pompéia, Cantores Açorianos, na Avenida Borges de Medeiros 15h30min: Tiago Wagner e Grupo, no Palco Principal

Tiago Wagner e Grupo, no Palco Principal 19h: Banda Modello, no Palco Principal

Domingo (11)

9h: Jogos Rurais, no Expogramado

Jogos Rurais, no Expogramado 11h: Grupo Artístico Juvenil CTG Manotaço, no Palco Principal

Grupo Artístico Juvenil CTG Manotaço, no Palco Principal 14h: Musical União, no Palco Principal

Musical União, no Palco Principal 18h: Grupo de Dança Miesbach, no Palco Origens

Grupo de Dança Miesbach, no Palco Origens 19h: Felipe Moschem e Dele Fandango, no Palco Principal

Atrações diárias