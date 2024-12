As lições para o Brasil do autogolpe fracassado da Coreia do Sul

Até esta semana, a Coreia do Sul simbolizava o que o Brasil poderia ter sido se tivesse adotado as medidas econômicas adequadas nas últimas décadas. Uma das comparações mais usadas era esta: em 1980, o PIB per capita sul-coreano equivalia a 17,5% do mesmo indicador nos Estados Unidos, enquanto o brasileiro era 39%. Em quatro décadas, a Coreia do Sul passou a ter 66% do PIB per capita americano, enquanto o do Brasil caiu a 25,8%.