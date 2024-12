Extra, extra: dólar baixa depois de uma semana seguida de altas

Depois de uma semana de altas sucessivas, o dólar baixou. "Baixou" talvez seja um exagero: a cotação oscilou 0,21% para baixo nesta terça-feira (2). Foi um dia em que a moeda americana recuou ante várias outras denominações, mas no Brasil a "oscilação para baixo" se consolidou à tarde, com a decisão da Câmara dos Deputados de votar a tramitação de urgência para dois projetos do pacote de corte de gastos do governo.