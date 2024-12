Ajuda de longo prazo da Petrobras ao RS prevê R$ 100 milhões em dois anos

Quando a Petrobras se engajou na ajuda aos atingidos pela enchente no Estado , também criou um plano de longo prazo . Agora, o Programa Movimento Petrobras pelo Rio Grande definiu como vai atuar no apoio à recuperação.

Terá quatro eixos: sociedade, ambiente, ativos da empresa e relações institucionais. Um grupo de trabalho vai centralizar e acompanhar as iniciativas.

A partir dessa nova fase, o objetivo é seguir atuando na recuperação do Estado com projetos de suporte à educação, saúde e cultura, e com ações para estimular a capacitação das comunidades em busca de novas fontes de emprego e renda.