"Se há algo comum entre Kamala e Trump é a expectativa de governo com déficit crescente", diz sócio de gestora gaúcha nos EUA

A Portofino Multi Family Office, uma gestora de fortunas com raiz gaúcha, tem escritório em Nova York. Lá, o sócio Adriano Cantreva acompanha as movimentações de mercado da maior economia do mundo, agitada com um pouco usual corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos). E cheia de expectativas para a eleição presidencial que deve ser disputa até o último minuto, entre dois candidatos vistos como geradores de ainda mais déficit público, ainda que por motivos diferentes. Cantreva tem três décadas de experiência no mercado, com passagens por Itaú e XP.